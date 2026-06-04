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Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdiğim Sensin dizisi sezon finali mi yapıyor?

Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdiğim Sensin dizisi sezon finali mi yapıyor?

4.06.2026 20:07:00
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Haber Merkezi
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Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdiğim Sensin dizisi sezon finali mi yapıyor?

Sevdiğim Sensin dizisinin 15. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Dicle, yıllardır yasını tuttuğu ablasıyla ilgili gerçeği öğrenince yeni bir ikilemle baş başa kalır. Bir tarafta ona gerçeği söyleyen Kadir, diğer tarafta ise ondan gerçeği saklayan Erkan vardır. Fakat Erkan’la yüzleştiğinde, ablasının gerçekten de yaşadığını öğrenmesi Dicle için büyük bir yıkım olur. Bu yıkımın ardından kendini toparlamaya çalışan Dicle, ablasını bulmak için güçlü ve umutlu kalmaya çalışır.

Hamdi’nin ölümü ise Aldurlar’ın üzerine kara bir bulut gibi çökerken; köşkte yas, öfke ve hesaplaşmalar birbirine karışır. Esat geri dönüşü olmayan bir karar alırken, İnci yaptıklarının bedelini ödediği bir durumun içine düşer.

Ferman ise karanlık planlarının peşinden sessizce ilerler. Hem Derya’nın yaşama ihtimalini öğrenmesi hem de Civan’ın bu gerçeği ondan saklamış olması nedeniyle büyük bir öfkeye kapılır. Özellikle Civan’a duyduğu öfke, ikili arasında büyük bir hesaplaşmaya neden olur. Bu hesaplaşmanın bedelini ise Civan ağır öder. Ferman, ona karşı sinsi bir plan kurar. Bu plan; Nilüfer’in de zarar göreceği, Civan ile Nilüfer aşkının sınanacağı bir sürecin başlangıcı olur.

Feride’nin geçmişine dair parçalar yavaş yavaş yerine otururken, Tahir’le çıktığı yolculukta kendi başına adımlar atmaya başlar. Geçmişinin ve kim olduğunun cevabını bulacağı kişiye ulaşmasına ise çok az kalır.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 15. bölümü 4 Haziran Perşembe günü ekranlarda yer almayacak. Haftaya yeni bölümü ile yayımlanacak.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Sevdiğim Sensin dizisi 15. bölümü ile sezon finali yapacak.

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