Zekanıza meydan okuyan başyapıtlar: İzlerken dedektif gibi izleyeceğiniz 5 film!

1. Prisoners (Tutsak - 2013) Denis Villeneuve yönetmenliğindeki film, şükran gününde iki küçük kız çocuğunun aniden ortadan kaybolmasıyla başlayan karanlık bir arayış hikayesini konu alıyor. Bir tarafta adaleti kendi elleriyle aramaya karar veren acılı bir baba (Hugh Jackman), diğer tarafta ise ipuçlarını takip ederek olayı çözmeye çalışan takıntılı bir dedektif (Jake Gyllenhaal) var.

2. Knives Out (Bıçaklar Çekildi - 2019) Klasik Agatha Christie tarzı "Katil kim?" alt türünü modern ve son derece eğlenceli bir dille yeniden inşa eden bir başyapıt. Zengin bir suç romanı yazarının 85. doğum gününde evinde ölü bulunmasıyla, tüm aile üyeleri birer şüpheliye dönüşür.

3. Searching (Kayıp Aranıyor - 2018) Sinema dilini tamamen dijital dünyanın dinamikleriyle kuran, tamamen bilgisayar ekranları, telefon kameraları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilerleyen dâhice bir gerilim. 16 yaşındaki kızı aniden ortadan kaybolan bir baba, polisin yetersiz kaldığı yerde kızının dizüstü bilgisayarını açarak onun dijital ayak izlerini takip etmeye başlar.

4. Shutter Island (Zindan Adası - 2010) Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio ortaklığının en karanlık meyvesi. Tehlikeli akıl hastalarının tutulduğu sarp bir adadaki hastaneden, bir katilin esrarengiz şekilde ortadan kaybolmasını araştıran iki federal ajanın hikayesi.