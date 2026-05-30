Zekanıza meydan okuyan başyapıtlar: İzlerken dedektif gibi izleyeceğiniz 5 film!
Zekanıza meydan okuyan başyapıtlar: İzlerken dedektif gibi izleyeceğiniz 5 film!

30.05.2026 22:05:00
Bazı filmler sadece izlenir ve biter. Bazı yapımlar ise seyirciyi pasif bir izleyici olmaktan çıkarır, hikayenin tam ortasına bir dedektif gibi yerleştirir. Her sahnesinde gizli bir ipucu barındıran, tahminlerinizi boşa çıkaran ve bittiğinde her şeyi en baştan düşünmenizi sağlayan zeka dolu 5 gizem filmi...

1. Prisoners (Tutsak - 2013)

Denis Villeneuve yönetmenliğindeki film, şükran gününde iki küçük kız çocuğunun aniden ortadan kaybolmasıyla başlayan karanlık bir arayış hikayesini konu alıyor. Bir tarafta adaleti kendi elleriyle aramaya karar veren acılı bir baba (Hugh Jackman), diğer tarafta ise ipuçlarını takip ederek olayı çözmeye çalışan takıntılı bir dedektif (Jake Gyllenhaal) var. 

2. Knives Out (Bıçaklar Çekildi - 2019)

Klasik Agatha Christie tarzı "Katil kim?" alt türünü modern ve son derece eğlenceli bir dille yeniden inşa eden bir başyapıt. Zengin bir suç romanı yazarının 85. doğum gününde evinde ölü bulunmasıyla, tüm aile üyeleri birer şüpheliye dönüşür.

3. Searching (Kayıp Aranıyor - 2018)

Sinema dilini tamamen dijital dünyanın dinamikleriyle kuran, tamamen bilgisayar ekranları, telefon kameraları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilerleyen dâhice bir gerilim. 16 yaşındaki kızı aniden ortadan kaybolan bir baba, polisin yetersiz kaldığı yerde kızının dizüstü bilgisayarını açarak onun dijital ayak izlerini takip etmeye başlar. 

4. Shutter Island (Zindan Adası - 2010)

Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio ortaklığının en karanlık meyvesi. Tehlikeli akıl hastalarının tutulduğu sarp bir adadaki hastaneden, bir katilin esrarengiz şekilde ortadan kaybolmasını araştıran iki federal ajanın hikayesi. 

5. Identity (Kimlik - 2003)

Şiddetli bir fırtına yüzünden yolları kapanan ve ıssız bir çöl motelinde mahsur kalan, birbirini hiç tanımayan 10 yabancı. Bu sığınakta huzur bulmayı beklerken, içlerinden biri gizemli bir şekilde öldürülür ve cesedin yanına bir numara bırakılır. 

