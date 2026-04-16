Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferman’ın ansızın köşke gelişi, tüm aileyi köşeye sıkıştırır ve Aldur ailesinde büyük bir kırılmaya neden olur. İnci’nin çevirdiği bazı oyunların ortaya çıkması da bu kırılmayı derinleştiren bir diğer etken olur. Esat, ilk kez İnci’ye karşı bu denli sert bir öfke duyar. Esat tarafından İnci’ye verilen ceza ise onun asla kabul edemeyeceği türdendir.Dicle ise hayatı boyunca kaçtığı korkularıyla yeniden yüzleşirken, yaşananların sorumluluğunu bir kez daha omuzlarında hisseder.Yatırım görüşmesinin yarıda kalmasıyla birlikte Erkan da iki cephede birden sıkışır. Bir yanda ailesinin geleceği, diğer yandaysa Dicle’nin güvenliği vardır.Bu sırada Ferman’ın elindeki büyük koz, herkesi beklenmedik bir çıkmaza sürükler. Alınan karar, Ferman karşısında herkesi çaresiz bırakırken, köşkteki gerilim her geçen an daha tehlikeli bir hâl alır.Erkan’ın tüm koruma çabasına rağmen, Dicle’yi geçmişle ilgili öğrendiği bir gerçek derinden sarsar. İlk kez bu kadar savrulur ve içine düştüğü çıkmazda ne yapacağını bilemez hâle gelir. Erkan, Dicle’nin mutluluğu için harekete geçer; ancak bu, onu geri dönüşü olmayan bir sırrın eşiğine getirir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümü 16 Nisan Perşembe günü Star TV ekranlarında yayımlanacak.