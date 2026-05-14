Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Erkan her ne kadar aşk itirafı yapsa da Dicle paramparçadır. Onu öfkesinden kurtaran şey, kuzusunun hayatta olduğunu öğrenmesi olur. Fakat bu her şeyi çözmez. Dicle, boşanma konusunda kararlıdır.

Bunu fark eden Burçin, taktik değiştirir. Dicle’nin yanındaymış gibi görünür. Dicle için artık mesele sadece hayatta kalmak değil, kendi hayatını yaşamaktır. Burçin, hukuki süreçte yanında olur fakat boşanmanın zor olacağını öğrenir. Dicle’nin elinde büyük bir koz olmalıdır.

Erkan'ın ise söyledikleriyle hissettikleri arasındaki mesafe, onu hiç olmadığı kadar sıkıştırır. Sadece kaybetme ihtimalinden korkmaz; Dicle’yle arasına giren herkesi karşısına almaya hazır olduğu gibi, Dicle’yi kararından vazgeçirmek için de çabalar. Sonunda ise bir karar verir.

Aldur hanesinde ise Dicle’ye yaptıkları yüzünden herkesten tepki gören İnci, okları üzerinden çekmek için başka bir oyun kurar. Bu oyunun ardından Esat iyice zor durumda kalır.

Ferman ise kontrolü kaybetmeye hiç alışık değildir. Dicle’nin kendi yolunu seçmesi, onun planlarını bozacak tek şeydir.

Nilüfer tarafında ise işler daha da karışıktır. Güven, öfke ve aşk arasında sıkışmış durumdadır. Civan’a olan hisleriyle yüzleşmek yerine onu cezalandırmayı seçer.

Burçin’in, Dicle’nin boşanma yolculuğunda yaptığı sinsi plan, tam da Erkan ve Dicle’nin kendilerine yol çizdiği umutlu anlara denk gelir. Bu anı bozan tek kişi Burçin de değildir üstelik. Beklenmeyen biri de büyük bir itirafın eşiğine gelerek bu anı bozmaya niyetlidir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kadir’in aşk itirafıyla sarsılan Erkan, öfkesine yenik düşerken; Dicle’nin karşısına çıkan video her şeyi altüst eder. Gördükleriyle yıkılan Dicle, kalbiyle gerçekler arasında sıkışıp kalırken, Erkan videonun gerçek olmadığı konusunda Dicle’yi ikna etmek için çözüm aramaya çalışır. Burçin, kötü niyetinin dönüp dolaşıp kendisini bulacağından habersiz bir şekilde masum rolü oynarken, Tahir’le sakladıkları sırrın ortaya çıkması ona hayatının dersini verir. Ferman ise elindeki yeni kozlarla köşkte herkesin düzenini bozmaya devam ederken, giriştiği yeni plan Nilüfer ve Civan üzerinde etkili olur. Erkan, Dicle’yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da Burçin konusunda önlem alması gerektiğine inanır ve Hamdi’nin karşısına çıkar. Fakat Hamdi’nin öğrendiği başka bir bilgi, onu Aldurlar’a karşı atağa geçirir. Aileler arasında yaşanan büyük hesaplaşmada, İnci’nin yaptığı bir hamle geri dönüşü olmayan bir felaketin ilk halkası olur. Dicle’nin, Ferman’ın kurduğu yeni plandan haberdar olması ise onu harekete geçirir. Bugüne kadar herkesin korumaya çalıştığı Dicle, bu kez başkalarını korumaya çalışır. Ancak işler ters gider ve Dicle, hayatıyla ilgili büyük bir sırrı beklenmedik bir kişi aracılığıyla öğrenir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 13. bölümü 14 Mayıs Perşembe günü Star TV ekranlarında yayımlanacak.