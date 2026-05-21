Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir’in aşk itirafıyla sarsılan Erkan, öfkesine yenik düşerken; Dicle’nin karşısına çıkan video her şeyi altüst eder. Gördükleriyle yıkılan Dicle, kalbiyle gerçekler arasında sıkışıp kalırken, Erkan videonun gerçek olmadığı konusunda Dicle’yi ikna etmek için çözüm aramaya çalışır. Burçin, kötü niyetinin dönüp dolaşıp kendisini bulacağından habersiz bir şekilde masum rolü oynarken, Tahir’le sakladıkları sırrın ortaya çıkması ona hayatının dersini verir. Ferman ise elindeki yeni kozlarla köşkte herkesin düzenini bozmaya devam ederken, giriştiği yeni plan Nilüfer ve Civan üzerinde etkili olur. Erkan, Dicle’yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da Burçin konusunda önlem alması gerektiğine inanır ve Hamdi’nin karşısına çıkar. Fakat Hamdi’nin öğrendiği başka bir bilgi, onu Aldurlar’a karşı atağa geçirir. Aileler arasında yaşanan büyük hesaplaşmada, İnci’nin yaptığı bir hamle geri dönüşü olmayan bir felaketin ilk halkası olur. Dicle’nin, Ferman’ın kurduğu yeni plandan haberdar olması ise onu harekete geçirir. Bugüne kadar herkesin korumaya çalıştığı Dicle, bu kez başkalarını korumaya çalışır. Ancak işler ters gider ve Dicle, hayatıyla ilgili büyük bir sırrı beklenmedik bir kişi aracılığıyla öğrenir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Dicle, yıllardır yasını tuttuğu ablasıyla ilgili gerçeği öğrenince yeni bir ikilemle baş başa kalır. Bir tarafta ona gerçeği söyleyen Kadir, diğer tarafta ise ondan gerçeği saklayan Erkan vardır. Fakat Erkan’la yüzleştiğinde, ablasının gerçekten de yaşadığını öğrenmesi Dicle için büyük bir yıkım olur. Bu yıkımın ardından kendini toparlamaya çalışan Dicle, ablasını bulmak için güçlü ve umutlu kalmaya çalışır. Hamdi’nin ölümü ise Aldurlar’ın üzerine kara bir bulut gibi çökerken; köşkte yas, öfke ve hesaplaşmalar birbirine karışır. Esat geri dönüşü olmayan bir karar alırken, İnci yaptıklarının bedelini ödediği bir durumun içine düşer. Ferman ise karanlık planlarının peşinden sessizce ilerler. Hem Derya’nın yaşama ihtimalini öğrenmesi hem de Civan’ın bu gerçeği ondan saklamış olması nedeniyle büyük bir öfkeye kapılır. Özellikle Civan’a duyduğu öfke, ikili arasında büyük bir hesaplaşmaya neden olur. Bu hesaplaşmanın bedelini ise Civan ağır öder. Ferman, ona karşı sinsi bir plan kurar. Bu plan; Nilüfer’in de zarar göreceği, Civan ile Nilüfer aşkının sınanacağı bir sürecin başlangıcı olur. Feride’nin geçmişine dair parçalar yavaş yavaş yerine otururken, Tahir’le çıktığı yolculukta kendi başına adımlar atmaya başlar. Geçmişinin ve kim olduğunun cevabını bulacağı kişiye ulaşmasına ise çok az kalır. Erkan’ın Dicle’ye büyük bir teklif yapacağı sırada öğreneceği bir bilgi ise o teklifin önüne geçer.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 14. bölümü 21 Mayıs Perşembe günü Star TV ekranlarında yayımlanacak.