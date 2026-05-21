Yeraltı, bu akşam sezon finali ile ekran karşısına çıkacak. Heyecan dolu olayların geliştiği Yeraltı dizisi sezon finalinde yaşanacak ayrılık iddiaları ise gündeme şimdiden oturdu. Peki, Yeraltı Ferhat öldü mü? Ekin Mert Daymaz Yeraltı dizisinden ayrılıyor mu?

EKİN MERT DAYMAZ YERALTI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Yeraltı dizisinde “Ferhat” karakteriyle ekranlara dönüş yapan Ekin Mert Daymaz’ın yapımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Sezon finaline doğru ilerleyen hikâyede yaşanacak gelişmelerin karakterin geleceğini doğrudan etkileyebileceği konuşuluyor.

Kulislerde dillendirilen iddialara göre Daymaz’ın canlandırdığı karakter için senaryoda kritik bir kırılma noktası hazırlanıyor. Bu nedenle oyuncunun sezon finali sonrası projeye devam edip etmeyeceği konusunda çeşitli söylentiler ortaya çıkmış durumda.