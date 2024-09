Shōgun 2024 Emmy Ödülleri’nde tarih yazdı: Toplamda 18 ödül ile büyük zafer...

Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:49

Güncelleme: 16.09.2024 - 18:49

2024 Emmy Ödülleri'nde, FX dizisi Shogun izleyicilerin ve eleştirmenlerin beklentilerini karşılayarak 18 ödül kazandı ve tarihe geçti.

Shogun, 25 dalda aday gösterilmesinin ardından geçtiğimiz hafta Creative Arts törenlerinde rekor kırarak 14 ödül aldı. Pazar günü yapılan ana törende de dört önemli ödül daha kazanarak toplamda 18 Emmy ödülüyle geceye damga vurdu.

Başrol oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai’nin performansları bireysel ödüllerle onurlandırıldı.

En İyi Drama Dizisi ödülüne ek olarak dram türünde En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi de Shogun oldu.

GECEYE DAMGA VURAN DİĞER YAPIMLAR

Her ne kadar geceye Shogun damgasını vurmuş olsa da, 2024 Emmy Ödülleri’nde birçok dizi de dikkat çekici performanslar sergiledi. The Crown, final sezonuyla büyük bir beklenti yaratırken The Bear, Hacks, Baby Reindeer, Slow Horses da önemli kategorilerde adaylıklar elde etti.

Prenses Diana’nın trajik ölümünden sonrasını ve Kral Charles’ın hikâyesini anlatan altıncı ve son sezonuyla dikkat çeken The Crown, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Elizabeth Debicki'ye kazandırdı.

Komedi türünde yarışan The Bear, gecenin sonunda En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi oldu.