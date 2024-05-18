'Shōgun' dizisinden iki yeni sezon daha gelecek

Yayınlanma: 18.05.2024 - 20:30

Güncelleme: 18.05.2024 - 20:30

FX, büyük ilgi gören tarihi drama "Shogun"un yeni bölümleri için hazırlıklara başladı. İlk sezonun ardından dizinin yenilenmesi bekleniyordu ve başrol oyuncusu Hiroyuki Sanada'nın Lord Yoshii Toranaga rolüne devam edeceği anlaşmanın imzalanması bu beklentileri doğruladı.

"Shogun"un 10 bölümlük ilk sezonu büyük ticari ve eleştirel başarı elde etti. Dizi, dünya çapında 9 milyon izlenme sayısına ulaştı ve ilk dokuz haftasında FX'in en çok izlenen dizisi oldu. Dizinin başarısı, onu Emmy değerlendirmesinde sınırlı kategoriden drama dizisi kategorisine taşıdı.

Dizi, 1600 yılında Japonya'da, iç savaşın eşiğinde geçiyor. Lord Yoshii Toranaga, Vekiller Konseyi'ndeki düşmanları tarafından tehdit edilirken hayatı için mücadele ediyor. Yakınlardaki bir balıkçı köyünde karaya oturmuş bir Avrupa gemisi bulunduğunda, geminin İngiliz pilotu John Blackthorne (Cosmo Jarvis), Toranaga'nın güç dengelerini değiştirmesine yardımcı olabilecek sırlar taşıyor. Blackthorne'un kaderi, Toranaga ve gizemli bir Hristiyan soylu kadın ve çevirmen Toda Mariko (Anna Sawai) ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

İlk sezonda Japon oyuncular Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura, Yuka Kouri ve Fumi Nikaido önemli rollerde yer aldı. Tadanobu Asano, Toranaga'nın yakın müttefiki olan Kashigi Yabushige'yi canlandırırken; Hiroto Kanai, Blackthorne'un gemisinin bulunduğu balıkçı köyünün genç lideri Kashigi Omi'yi oynadı. Takehiro Hira, Toranaga'nın baş rakibi Ishido Kazunari'yi canlandırdı.

Dizinin büyük bütçeli ve kapsamlı yapısıyla FX'in bugüne kadar en pahalı projelerinden biri olduğu belirtiliyor.