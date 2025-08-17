Sihirbaz (The Illusionist) filminin konusu ne? Sihirbaz filminin oyuncuları kim?

Sihirbaz filminin yönetmen koltuğunda Neil Burger oturuyor. Filmin senaristliğini Neil Burger, Steven Millhauser üstleniyor. Peki, Sihirbaz filminin konusu ne? Sihirbaz filminin oyuncuları kim?

SİHİRBAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Marangoz bir ailenin oğlu olan Eisenheim (Edward Norton), aristokrat bir ailenin kızı Sophia'ya (Jessica Biel) aşık olur; ancak sosyal konumları nedeniyle ilişkilerinin yasaklanması sonucu Avusturya'yı terk ederek dünyayı keşfe çıkar. Eisenheim15 yıl sonra ünlü bir illüzyonist olarak isim yapmıştır; ülkesine döndüğünde eski sevgilisi Sophie Avusturya-Macaristan veliaht prensi Leopold (Rufus Sewell) ile nişanlanmak üzeredir.

SİHİRBAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Paul Giamatti

Erich Redman

Eddie Marsan

Rufus Sewell

Dusan Fager

Tom Fisher

Karl Johnson

Jan Nemejovsky

Aaron Taylor-Johnson

James Babson

Brian Caspe

Vincent Franklin

Michael Carter

Philip Mcgough

Nicholas Blane

SİHİRBAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sihirbaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.