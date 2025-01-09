Yayınlanma: 09.01.2025 - 19:19

Güncelleme: 09.01.2025 - 19:19

Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne olduğu ve yeni bölümde ne olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Geçmişindeki kabusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener. Çıkmaza giren Sumru’ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır. Melek, Cihan’ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez. Aksine her şey daha da zorlaşacaktır. Yaşadığı esaret artık Sevilay’ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar. Ama sürpriz iş birlikçisi sayesinde aradığı cesareti kendinde bulur. Şansalanlar için yaşanan bu savaşta karşı cephe gittikçe kuvvetlenirken kendi içlerinde ise çatırdamalar başlar.

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLMÜNDE NE OLACAK?

Hikmet, Sevilay’a karşı Melek’i kaçırırken Nuh’un ne yapacağı merak konusu oluyor. Cihan, Melek için ailesine hesap sorarken, Melek’in hamile olduğunu açıklıyor. Sumru, patronunun ölümünden dolayı suçluluk duyarak zor anlar yaşarken Tahsin, Şansalan ailesini karşısına alıyor ve Hikmet ile Samet’in kardeşi olduğunu açıkladığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor. Cihan’ın Melek’ten bir şans istediği anlar ise yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.