Smokin filminin konusu ne? Smokin filminin oyuncuları kim?
Smokin filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Smokin filminin konusu ne? Smokin filminin oyuncuları kim?
Smokin (The Tuxedo) filminin yönetmen koltuğunda Kevin Donovan oturuyor. Filmin senaristliğini Michael J. Wilson ve Michael J. Leeson üstleniyor. Peki, Smokin filminin konusu ne? Smokin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SMOKIN FİLMİNİN KONUSU NE?
James "Jimmy" Tong (Jackie Chan), hızı ve müşterilerini en kısa sürede herhangi bir yere götürme yeteneği ile ünlü bir taksi şoförüdür.
Ünü sayesinde gizemli ama zengin Clark Devlin'in (Jason Isaacs) özel şoförü olarak iş bulur. Jimmy, yeni patronunun işinin ne olduğunu gerçekten bilmemektedir, ancak Devlin'in arkadaş canlısı doğası, soğukkanlı tavrı ve Jimmy'ye tavsiye vermeye istekliliği Jimmy'nin gönlünü kazanır ve ikisi arkadaş olurlar.
Jimmy'nin fark etmediği şey, Devlin'in gizli bir casus ve gizli hükûmet ajanı olduğudur. Devlin'i bir araba bombasıyla öldürme girişimi olur ve komaya girer. Jimmy, Devlin'in son vaka notlarıyla ve Devlin'in oldukça sıra dışı smokinini kontrol eden özel bir saatini keşfeder.
Smokin, Jimmy'nin Devlin'in cinayete teşebbüsünden sorumlu suç örgütünü durdurmak için kullanması gereken özel yetenekler (dövüş sanatları, hız, dans etme yeteneği ve çeşitli akrobasi dahil) verebilen bir alettir. Örgüt, Banning Corporation adında bir şirket kılığında bir terör örgütüdür ve kötü şöhretli ve acımasız Dietrich Banning (Ritchie Coster) tarafından yönetilmektedir. Amacı, genetiği değiştirilmiş su kuşu böcekleri yoluyla büyük ABD su rezervlerinin zehirlenmesinden başlayarak, küresel içme suyu kaynağını ele geçirmektir. Bu su avcıları, kişiden kişiye yayılabilen ve ciddi dehidrasyona neden olabilen bakterilere sahiptir.
Tamamen şans eseri, Jimmy'ye saha çalışması hevesli dahi bir bilim adamı olan Delilah "Del" Blaine (Jennifer Love Hewitt) katılır. Blaine saha çalışmasında tamamen yeni ve Devlin ile görevde olmaktan çok memnun. Jimmy, Devlin'in kimliğine bürünürken kafası çok karışır, beceri ve eğitim eksikliğini telafi etmek için smokinin özel yeteneklerine güvenir.
SMOKIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan - Jimmy Tong
Jennifer Love Hewitt - Del Blaine
Jason Isaacs - Clark Devlin
Debi Mazar - Steena
Ritchie Coster - Dietrich Banning
Peter Stormare - Dr. Simms
Mia Cottet - Cheryl
Romany Malco - Mitch
James Brown - Kendini
Daniel Kash - Rogers
Jody Racicot - Kells
Boyd Banks - Vic
Colin Mochrie - Galeri Sahibi
Christian Potenza - CSA Ajanı Joel
SMOKIN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Smokin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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