Son Durak 4 (The Final Destination) filminin konusu ne? Son Durak 4 filminin oyuncuları kim?

Son Durak 4 filminin yönetmen koltuğunda David R. Ellis oturuyor. Filmin senaristliğini David R. Ellis üstleniyor. Peki, Son Durak 4 filminin konusu ne? Son Durak 4 filminin oyuncuları kim?
SON DURAK 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Nick ve arkadaşları haftasonunda araba yarışı izlemeye giderler. Bu sırada Nick yarışın yapıldığı stadyumda çok büyük bir kaza meydana geldiğini, insanların öldüğünü ve stadyumun izleyicilerin üzerine yıkıldığını görür. Nick bu gördüklerinin birazdan yaşayacakları bir felaket olduğunu farkederek, 12 kişiyi kendisi ile birlikte stadyumdan çıkmaya ikna eder ve böylece kazadan kurtulmuş olurlar. Ama ölüm yarım kalan işini bitirmek için geri döner. Stadyum kazasından kurtulanları çok daha korkunç kazalar beklemektedir.
SON DURAK 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mykelti Williamson
David R. Ellis
Krista Allen
Nick Zano
Shantel VanSanten
Haley Webb
Bobby Campo
Andrew Fiscella
Lara Grice
Justin Welborn
Dewayne Bateman
Jenna Craig
Stephanie Honore
SON DURAK 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Durak 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.