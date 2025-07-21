Son Durak 4 (The Final Destination) filminin konusu ne? Son Durak 4 filminin oyuncuları kim?

Son Durak 4 filminin yönetmen koltuğunda David R. Ellis oturuyor. Filmin senaristliğini David R. Ellis üstleniyor. Peki, Son Durak 4 filminin konusu ne? Son Durak 4 filminin oyuncuları kim?

SON DURAK 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Nick ve arkadaşları haftasonunda araba yarışı izlemeye giderler. Bu sırada Nick yarışın yapıldığı stadyumda çok büyük bir kaza meydana geldiğini, insanların öldüğünü ve stadyumun izleyicilerin üzerine yıkıldığını görür. Nick bu gördüklerinin birazdan yaşayacakları bir felaket olduğunu farkederek, 12 kişiyi kendisi ile birlikte stadyumdan çıkmaya ikna eder ve böylece kazadan kurtulmuş olurlar. Ama ölüm yarım kalan işini bitirmek için geri döner. Stadyum kazasından kurtulanları çok daha korkunç kazalar beklemektedir.

SON DURAK 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mykelti Williamson

David R. Ellis

Krista Allen

Nick Zano

Shantel VanSanten

Haley Webb

Bobby Campo

Andrew Fiscella

Lara Grice

Justin Welborn

Dewayne Bateman

Jenna Craig

Stephanie Honore

SON DURAK 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Durak 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.