TV yayın akışı 24 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2023 Salı, 09:00
<p>Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Ocak Salı günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Taşıyıcı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Sakar Şakir</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Ocak Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Taşıyıcı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Sakar Şakir

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Taşıyıcı</p> <p>21:45 Taşıyıcı</p> <p>23:45 Herkül Yeniden Doğuyor</p> <p>01:45 Herkül Yeniden Doğuyor</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

21:45 Taşıyıcı

23:45 Herkül Yeniden Doğuyor

01:45 Herkül Yeniden Doğuyor

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:35 Ekonomi Arası</p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Taçsız Prenses</p> <p>23:30 Hayatımın Şansı</p> <p>02:00 Yalnız Kalper</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

23:30 Hayatımın Şansı

02:00 Yalnız Kalper

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>00:30 Yerli Dizi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:30 Yerli Dizi

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sakar Şakir</p> <p>21:45 Kapıcılar Kralı</p> <p>23:30 Sakar Şakir</p> <p>01:00 Kapıcılar Kralı</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Kapıcılar Kralı

23:30 Sakar Şakir

01:00 Kapıcılar Kralı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Doya Doya Moda</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Survivor Panorama</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı</p> <p>05:15 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Rafadan Tayfa Göbeklitepe</p> <p>14:55 Adını Sen Koy</p> <p>16:10 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:15 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

14:55 Adını Sen Koy

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Yerli Dizi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

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