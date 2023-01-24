Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sakar Şakir filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:00

Sakar Şakir, yönetmenliğini üstlenen Natuk Baytan'ın, senaristliğinde Suavi Süalp'le birlikte çalıştığı, 1977 yapımlı bir komedi filmidir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Adile Naşit

Ali Şen

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

İhsan Yüce

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKILDI?

Filmin çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy mahallesinde gerçekleştirilmiştir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Sakar Şakir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.