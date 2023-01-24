Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sakar Şakir filmi nerede çekildi?
1977 yılında vizyona giren Sakar Şakir filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Sakar Şakir filminin konusu ne? Sakar Şakir filminin oyuncuları kim? Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Sakar Şakir filminin IMDb puanı kaç?
Sakar Şakir, yönetmenliğini üstlenen Natuk Baytan'ın, senaristliğinde Suavi Süalp'le birlikte çalıştığı, 1977 yapımlı bir komedi filmidir.
SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.
SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Adile Naşit
Ali Şen
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
İhsan Yüce
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKILDI?
Filmin çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy mahallesinde gerçekleştirilmiştir.
SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Sakar Şakir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler
- 'Her iki dünyada da hesap verecekler'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- Beşiktaş'tan 4 maçlık müthiş seri!
- 'Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var'
- Yeni Konut Finansman Programı hakkında yeni gelişme
- Cumhur İttifakı'nda kriz derinleşti