Son Silah filminin yönetmen koltuğunda Keoni Waxman oturuyor. Filmin senaristliğini Keoni Waxman, Chuck Hustmyre üstleniyor. Peki, Son Silah filminin konusu ne? Son Silah filminin oyuncuları kim?

SON SİLAH FİLMİNİN KONUSU NE?

Decker eskiden ülkesi adına ajan olarak görev yapmıştır. Fakat artık alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Burada bir kadının hayatını kurtarır. Fakat bu kurtarış kendi hayatını riske sokacaktır. Uyuşturucu baronunun tetikçisiyle karşı karşıya kalacaktır.

SON SİLAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Steven Seagal

Jade Ewen

Florin Piersic Jr.

Ovidiu Niculescu

George Remes

Troy Miller

Jonathan Rosenthal

Radu Andrei Micu

Alexandre Nguyen

SON SİLAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Silah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.