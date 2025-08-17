Sonsuz filminin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. Filmin senaristliğini Can Sinan üstleniyor. Peki, Sonsuz filminin konusu ne? Sonsuz filminin oyuncuları kim?

SONSUZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sonsuz, üç ağır kanser hastasının zorlu hayatlarının öyküsünü anlatır. Bu filmin en büyük özelliği, bu talihsiz insanların hayata tutunma ve arkadaşlığını dramatik bir senaryo ile aktarırken seyirciyi sadece üzmekle değil, aynı anda güldürmesiyle öne çıkan bir hayat hikayesi olmasıdır. 13 yaşında töre cinayetiyle mapusa düşmüş ve 20 yılını ıslahevinde geçirmiş Serhan, gün ışığını dahi göremeden kanser hastalığı yüzünden hastaneye yatar. Hastanede yatmakta olan eski aktör Süleyman Turan'la birbirlerine destek olurlar. Arada sırada yanlarına katılan Volkan tedaviyi reddetmektedir. Volkan bayıldığında yeri tesbit edilmekte ve hastaneye taşınmaktadır. Volkan Süleyman’ı babası kadar severken, Serhan ile pek iyi anlaşamazlar.

SONSUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu

Rıza Kocaoğlu

Süleyman Turan

Elif Sönmez

Ferhat Gündoğdu

Ayça Bingöl

SONSUZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sonsuz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.