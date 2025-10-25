Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Scott Cooper üstleniyor. Peki, Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin konusu ne? Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin oyuncuları kim?

SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ FİLMİNİN KONUSU NE?

“Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni”, Bruce Springsteen’in depresyonla mücadele ettiği bir dönemde, 1982 tarihli Nebraska albümünü nasıl yarattığını anlatıyor. Müzisyen, içsel karanlığını sanatına dönüştürerek evinde yaptığı sade kayıtlarla rock tarihinin en karanlık ve samimi albümlerinden birine imza atıyor.

SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Allen White

Jeremy Strong

Paul Walter Hauser

Stephen Graham

Gaby Hoffmann

Odessa Young

Marc Maron

Johnny Cannizzaro

David Krumholtz

Arabella Olivia

Grace Gummer

Lynn Adrianna Freedman

Harrison Gilbertson

Stephen Singer

Iván Amaro Bullón

Chris Jaymes

Greg Pronko

Craig Geraghty

Matthew Pellicano JR

SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.