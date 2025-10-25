Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Scott Cooper üstleniyor. Peki, Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin konusu ne? Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin oyuncuları kim?
SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ FİLMİNİN KONUSU NE?
“Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni”, Bruce Springsteen’in depresyonla mücadele ettiği bir dönemde, 1982 tarihli Nebraska albümünü nasıl yarattığını anlatıyor. Müzisyen, içsel karanlığını sanatına dönüştürerek evinde yaptığı sade kayıtlarla rock tarihinin en karanlık ve samimi albümlerinden birine imza atıyor.
SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeremy Allen White
Jeremy Strong
Paul Walter Hauser
Stephen Graham
Gaby Hoffmann
Odessa Young
Marc Maron
Johnny Cannizzaro
David Krumholtz
Arabella Olivia
Grace Gummer
Lynn Adrianna Freedman
Harrison Gilbertson
Stephen Singer
Iván Amaro Bullón
Chris Jaymes
Greg Pronko
Craig Geraghty
Matthew Pellicano JR
SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Springsteen Hiçlikten Kurtar Beni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.