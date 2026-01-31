Story Game filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jason K. Lau üstleniyor. Peki, Story Game filminin konusu ne? Story Game filminin oyuncuları kim?

STORY GAME FİLMİNİN KONUSU NE?

Kim en korkunç hikayeyi anlatabilir? Üç arkadaş Hawaii'de bir kamp gezisinde birbirlerini geçmeye çalışıyor. Ama sadece biri Hikaye Oyununu kazanabilir.

STORY GAME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ned Van Zandt

Alberto Rosende

Lyrica Okano

Greer Grammer

Ayaka Wilson

Ruri Kobayashi

Ken Yamamura

Kikka Oiwa

STORY GAME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Story Game filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.