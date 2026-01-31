Story Game filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jason K. Lau üstleniyor. Peki, Story Game filminin konusu ne? Story Game filminin oyuncuları kim?
STORY GAME FİLMİNİN KONUSU NE?
Kim en korkunç hikayeyi anlatabilir? Üç arkadaş Hawaii'de bir kamp gezisinde birbirlerini geçmeye çalışıyor. Ama sadece biri Hikaye Oyununu kazanabilir.
STORY GAME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ned Van Zandt
Alberto Rosende
Lyrica Okano
Greer Grammer
Ayaka Wilson
Ruri Kobayashi
Ken Yamamura
Kikka Oiwa
STORY GAME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Story Game filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.