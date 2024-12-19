On Saniye filminin konusu ne? On Saniye filminin oyuncuları kim?
On Saniye filmi sinemada izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. On Saniye filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, On Saniye filminin konusu ne? On Saniye filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
On Saniye filminin yönetmen koltuğunda Ceylan Özgün Özçelik oturuyor. Filmin senaristliğini Erdi Işık üstleniyor. Peki, On Saniye filminin konusu ne? On Saniye filminin oyuncuları kim?
ON SANİYE FİLMİNİN KONUSU NE?
On Saniye, bir öğrenci annesi ile rehberlik öğretmeni arasında geçen gergin görüşmeye odaklanıyor. Ülkenin en prestijli lisesi William College’da son sınıfta okuyan bir öğrenci, çektiği “kedi öldürme” videosu nedeniyle okuldan atılır. Bu durum üzerine öğrencinin annesi Yasemin, okulun rehber öğretmeni İpek’i ziyaret eder. Diyalog kurmaya çalışan iki kadın, zamanla birbirini tüketir. Hayatlarındaki sırlar ortaya saçıldıkta rehberlik odası bir satranç tahtası haline gelir.
ON SANİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bergüzar Korel
Bige Önal
Defne Burnaz
ON SANİYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
On Saniye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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