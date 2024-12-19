Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim?
Yakın Tehdit (Trespass) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yakın Tehdit filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yakın Tehdit filminin yönetmen koltuğunda Joel Schumacher oturuyor. Filmin senaristliğini Karl Gajdusek üstleniyor. Peki, Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim?
YAKIN TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?
Kyle ve Sarah Miller her şeye sahiptiler; büyük bir ev, lüks arabalar ve mükemmel bir evlilik. Elmas simsarlığı yapan Kyle, bir iş gezisinden yeni dönmüştür ve genç kızları Avery bir partiye katılmak için evden kaçmaktadır. Bu sırada eve giren dört maskeli hırsız tarafından Kyle ve Sarah kendi evlerinde rehin alınırlar. Hırsızlar kasanın içindekileri istiyorlardır; para ve elmasları. Kyle kasayı açmamakta direnir ve Sarah'yı kurtarma umuduyla hırsızları oyalar. İlerleyen saatlerde, karı kocanın içinde bulunduğu karmaşık durum, dört hırsızın geçmişine dönüşlerle ortaya çıkan ihanet ve aldatmacalarla büyük bir çıkmaza girer.
YAKIN TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Nicole Kidman
Ben Mendelsohn
Emily Meade
Dash Mihok
Cam Gigandet
YAKIN TEHDİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yakın Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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