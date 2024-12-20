Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:20

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:20

Son Çekiç Darbesi filminin yönetmen koltuğunda Alix Delaporte oturuyor. Filmin senaristliğini Alix Delaporte ve Alain Le Henry üstleniyor. Peki, Son Çekiç Darbesi filminin konusu ne? Son Çekiç Darbesi filminin oyuncuları kim?

SON ÇEKİÇ DARBESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sahile yakın bir karavanda hasta annesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk, hiç tanımadığı babası yerel müzik tiyatrosunda orkestra şefi olarak sahneye çıkınca onunla temasa geçer.

SON ÇEKİÇ DARBESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Romain Paul

Clotilde Hesme

Grégory Gadebois

Candela Peña

Tristán Ulloa

Mireia Vilapuig

Farida Rahouadj

Farid Bendali

Maria Machado

Eric Chabot

Stéphane Varupenne

Jean-Baptiste Durand

SON ÇEKİÇ DARBESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Çekiç Darbesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.