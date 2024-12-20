Son Çekiç Darbesi filminin konusu ne? Son Çekiç Darbesi filminin oyuncuları kim?
Son Çekiç Darbesi (The Last Hammer Blow) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Çekiç Darbesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Çekiç Darbesi filminin konusu ne? Son Çekiç Darbesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Çekiç Darbesi filminin yönetmen koltuğunda Alix Delaporte oturuyor. Filmin senaristliğini Alix Delaporte ve Alain Le Henry üstleniyor. Peki, Son Çekiç Darbesi filminin konusu ne? Son Çekiç Darbesi filminin oyuncuları kim?
SON ÇEKİÇ DARBESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Sahile yakın bir karavanda hasta annesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk, hiç tanımadığı babası yerel müzik tiyatrosunda orkestra şefi olarak sahneye çıkınca onunla temasa geçer.
SON ÇEKİÇ DARBESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Romain Paul
Clotilde Hesme
Grégory Gadebois
Candela Peña
Tristán Ulloa
Mireia Vilapuig
Farida Rahouadj
Farid Bendali
Maria Machado
Eric Chabot
Stéphane Varupenne
Jean-Baptiste Durand
SON ÇEKİÇ DARBESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Çekiç Darbesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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