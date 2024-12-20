Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:40

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:40

Kemik Evi filminin yönetmen koltuğunda Jeffery Scott Lando oturuyor. Filmin senaristliğini Jay Frasco üstleniyor. Peki, Kemik Evi filminin konusu ne? Kemik Evi filminin oyuncuları kim?

KEMİK EVİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Perili olduğunu düşündükleri eve bir grup genç macera arayışındadır ve kendilerince hayalet avcılığı yapacak ve hayaletleri kaydetmek amaçlı çekime giderler.Başta herşey normal gibi görünsede gitgide evde olaylar artmaya ve tuhaf şeylerle karşılaşmaya başlarlar.Aradıkları macerayı bulduklarını düşünürlerken belkide o ev hepsine mezar olacaktır..

KEMİK EVİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charisma Carpenter

Marcus Lyle Brown

Edrick Browne

Corin Nemec

Stephanie Honore

Rick Robinson Jr.

Kyle Russell Clements

Brandon Kihl

William Philip

William Adam Scott

KEMİK EVİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kemik Evi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.