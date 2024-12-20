Kemik Evi filminin konusu ne? Kemik Evi filminin oyuncuları kim?
Kemik Evi (House Of Bones) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kemik Evi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kemik Evi filminin konusu ne? Kemik Evi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kemik Evi filminin yönetmen koltuğunda Jeffery Scott Lando oturuyor. Filmin senaristliğini Jay Frasco üstleniyor. Peki, Kemik Evi filminin konusu ne? Kemik Evi filminin oyuncuları kim?
KEMİK EVİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Perili olduğunu düşündükleri eve bir grup genç macera arayışındadır ve kendilerince hayalet avcılığı yapacak ve hayaletleri kaydetmek amaçlı çekime giderler.Başta herşey normal gibi görünsede gitgide evde olaylar artmaya ve tuhaf şeylerle karşılaşmaya başlarlar.Aradıkları macerayı bulduklarını düşünürlerken belkide o ev hepsine mezar olacaktır..
KEMİK EVİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charisma Carpenter
Marcus Lyle Brown
Edrick Browne
Corin Nemec
Stephanie Honore
Rick Robinson Jr.
Kyle Russell Clements
Brandon Kihl
William Philip
William Adam Scott
KEMİK EVİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kemik Evi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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