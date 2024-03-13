Süper Polis 3 filminin konusu ne? Süper Polis 3 filminin oyuncuları kim?

Süper Polis 3 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Süper Polis 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Süper Polis 3 filminin konusu ne? Süper Polis 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:40
Süper Polis 3 filminin konusu ne? Süper Polis 3 filminin oyuncuları kim?
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Süper Polis 3 filminin yönetmen koltuğunda Stanley Tong oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Tang, Ma Fibe ve Yee Lee Wai üstleniyor. Peki, Süper Polis 3 filminin konusu ne? Süper Polis 3 filminin oyuncuları kim? 

SÜPER POLİS 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ka-Kui, inanılmaz dövüş sanatları becerilerine sahip, Hong Kong polisinin "süper polisi" dir. Ka-Kui Çin polis teşkilatının Interpol müdürü Müfettiş Jessica Yang'ın (Michelle Yeoh) bir sonraki görevi hakkında bilgi verdiği Guangzhou'ya gönderilir. Hedef, Hong Kong merkezli bir uyuşturucu lordu olan Chaibat'dır. Ka-Kui, Chaibat'ın örgütüne sızmak için Chaibat'ın bir Çin hapishanesinde bulunan yardımcısı Panther ile yakınlaşır. Küçük bir suçlu mahkum olarak rol yapan Ka-Kui, Panther'in hapisten kaçışını gardiyanların göz yummasıyla yönetir. Minnettar olan Panther, Ka-Kui'yi kendisiyle Hong Kong'a gitmeye ve Chaibat'ın çetesine katılmaya davet eder. Panther, diğer adamlarından bazılarıyla buluşur ve Ka-Kui'ye kefil olur. Grup, Hong Kong'a gider.

SÜPER POLİS 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan - "Kevin" Chan Ka-Kui

Michelle Yeoh - "Jessica" Yang Chien-Hua

Maggie Cheung - May

Bill Tung - Amca

Philip Chan - RHKP Komiseri

Yuen Wah - Panter

Kenneth Tsang - Khun Chaibat

Josephine Koo - Chen Wen-Shi

Lo Lieh - Taylandlı General

Burt Kwouk

Kelvin Wong - Peter

Mars - Hsiung

Wai Man Tam - Scar Chiang

Ming-Sing Wong - PRC Baş kocası Wang

SÜPER POLİS 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Süper Polis 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


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