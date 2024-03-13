Süper Polis 3 filminin konusu ne? Süper Polis 3 filminin oyuncuları kim?
Süper Polis 3 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Süper Polis 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Süper Polis 3 filminin konusu ne? Süper Polis 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Süper Polis 3 filminin yönetmen koltuğunda Stanley Tong oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Tang, Ma Fibe ve Yee Lee Wai üstleniyor. Peki, Süper Polis 3 filminin konusu ne? Süper Polis 3 filminin oyuncuları kim?
SÜPER POLİS 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Ka-Kui, inanılmaz dövüş sanatları becerilerine sahip, Hong Kong polisinin "süper polisi" dir. Ka-Kui Çin polis teşkilatının Interpol müdürü Müfettiş Jessica Yang'ın (Michelle Yeoh) bir sonraki görevi hakkında bilgi verdiği Guangzhou'ya gönderilir. Hedef, Hong Kong merkezli bir uyuşturucu lordu olan Chaibat'dır. Ka-Kui, Chaibat'ın örgütüne sızmak için Chaibat'ın bir Çin hapishanesinde bulunan yardımcısı Panther ile yakınlaşır. Küçük bir suçlu mahkum olarak rol yapan Ka-Kui, Panther'in hapisten kaçışını gardiyanların göz yummasıyla yönetir. Minnettar olan Panther, Ka-Kui'yi kendisiyle Hong Kong'a gitmeye ve Chaibat'ın çetesine katılmaya davet eder. Panther, diğer adamlarından bazılarıyla buluşur ve Ka-Kui'ye kefil olur. Grup, Hong Kong'a gider.
SÜPER POLİS 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan - "Kevin" Chan Ka-Kui
Michelle Yeoh - "Jessica" Yang Chien-Hua
Maggie Cheung - May
Bill Tung - Amca
Philip Chan - RHKP Komiseri
Yuen Wah - Panter
Kenneth Tsang - Khun Chaibat
Josephine Koo - Chen Wen-Shi
Lo Lieh - Taylandlı General
Burt Kwouk
Kelvin Wong - Peter
Mars - Hsiung
Wai Man Tam - Scar Chiang
Ming-Sing Wong - PRC Baş kocası Wang
SÜPER POLİS 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Süper Polis 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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