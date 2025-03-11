Yayınlanma: 11.03.2025 - 23:40

Güncelleme: 11.03.2025 - 23:40

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.11 Mart 2025 Salı günü ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını seçecek. Peki, Survivor 11 Mart 2025 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU 11 MART 2025?

Survivor'da ikinci eleme adayının kim olduğu henüz netleşmedi. Eleme adayı netleşince haberimize eklenecektir.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (10 MART)

Kadınlar haftasında 1. dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? (10 MART)

Survivor’da ilk eleme adayı Elif oldu.