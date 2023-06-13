Yayınlanma: 13.06.2023 - 13:02

Güncelleme: 13.06.2023 - 13:02

Survivor 2023 finali ne zaman? Survivor finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor finali nerede yapılacak? sorularının yanıtı aranıyor. Peki, Survivor 2023 finali ne zaman? Survivor 2023 finali nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2023 finali 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme'de gerçekleşecek. TV8'de canlı yayınlanacak finalde kazanan isim belli olacak.

SURVİVOR 2023 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2023 finali bu yıl Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenecek olan organizasyonda yapılacak. Survivor 2023'ün 13 Haziran'da yapılacak olan finalini canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler bilet satın alarak bu heyecana ortak olabilecekler.

SURVİVOR 2023 FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2 gün sürecek büyük finali canlı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyenler, biletlerini online olarak alabilecekler.

Bu sezonun Survivor yarışmasının final biletleri Biletix'ten satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ve 400 TL arasında değişiyor.

SURVIVOR FİNALE KİM KALDI?

Özgür, Ertuğ, Yusuf ve Nefise yarı finale çıkan isimler olmuştu. Finale kalan isim 12 Haziran Pazartesi günü yayınlanan programda belli oldu. Özgür ve Nefise adını büyük finale yazdırmayı başardı.