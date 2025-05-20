Survivor All Star 2025 yarışması nefesleri kesmeye devam ediyor. Survivor All Star 2025 yarışmasında sonlara doğru gelinirken yarışmanın ne zaman biteceği de arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 2025 ne zaman bitecek? Survivor 2025 finali ne zaman?

SURVİVOR 2025 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star final için geri sayıma başladı. Yarışmanın finali için merakla beklenen açıklama Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu’ndan geldi.

Hatipoğlu final açıklamasında; "Hakan Hatipoğlu: “4-5 Haziran’da İstanbul’da finallerimiz var. 5 Haziran’da Survivor şampiyonu belli olacak." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DA SON OLARAK KİM ELENDİ?

Survivor'da son olarak İsmail ile Meryem eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Kıran kıran anlara sahne olan eleme düellosunu Meryem kazandı. Bu sonuca göre İsmail Survivor'da adaya veda ederek elendi.