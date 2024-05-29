Survivor All Star'da ilk eleme adayı belli oldu

Survivor All Star'da yeni dönem başladı. Murat Ceylan, bireysel performansların ön plana çıkacağı yeni oyun kurallarını açıkladı. Dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. İlk eleme adayı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 23:13
Survivor All Star'da ilk eleme adayı belli oldu
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Survivor All Star'ın 128. bölümünde, sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen mücadelelerin ardından, dokunulmazlık sembolünü kazanan yarışmacı belli oldu ve eleme potasına giden ilk isim belirlendi.

Survivor All Star'da 29 Mayıs'ta yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Yarışmacılar bireysel performanslarına odaklanarak dokunulmazlık sembolünü kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Bu kritik oyunda başarılı olan isim Batuhan oldu ve dokunulmazlık sembolünün sahibi olarak ada konseyinde ilk eleme adayını belirleme hakkını elde etti. Böylece Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı da netleşmiş oldu.

SURViVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da 29 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, ada konseyinde önemli bir karar verdi. Dokunulmaz olan Batuhan, konseyde eleme potasına gidecek ilk ismi belirledi. Bu noktada izleyiciler ve yarışmacılar büyük bir merakla Batuhan'ın seçeceği ismi beklediler. Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Atakan oldu


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