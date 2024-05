Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:46

Güncelleme: 29.05.2024 - 17:46

Survivor All Star 2024 yarışmasında final için nefesler tutuldu. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği zorlu yarışmada yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte final soruları gündeme geldi. Peki, Survivor All Star ne zaman bitecek? Geçen yıl Survivor'ı kim kazandı?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor 2024: AllStar final tarihi henüz kesinleşmedi. Fakat 12-13 Haziran'da Survivor 2024 sezonunun ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlenmişti.

GEÇEN YIL SURVIVOR'I KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz yıl seyirci oylaması sonucunda Özgür ve Nefise finale kalmıştı. Seyircilerden en çok oyu olarak Survivor şampiyonu kupasını almaya hak kazanan isim Nefise Karatay oldu.