Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:51

Güncelleme: 29.05.2024 - 00:52

Survivor 2024 sezonunun en ilginç düellosu 28 Mayıs Salı akşamı gerçekleşti. Üst üste 6 dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın moral ve motivasyonu oldukça kötüydü. Takımdaki yarışmacıların hepsi bu hafta eleme düellosunda yer aldı, oldukça üzgün olan yarışmacılar için bu düello hayati bir önem taşıyordu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında bu akşam elenen isim belli oldu. Ogeday, Özgür, Seda ve Batuhan'ın eleme potasında yer aldığı yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Bu akşam, eleme potasındaki yarışmacılar düelloya çıktı ve bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Düello eşleşmeleri ise performans yüzdelerine göre belirlendi. Düellonun ilk turunda Seda ile Batuhan, Ogeday ile Özgür karşılaştı.

OGEDAY - ÖZGÜR DÜELLOSU

Düellonun ilk turunda karşılaşan Ogeday ile Özgür berabere bir mücadele gerçekleştirdi. Bu turu kazanan adaylıktan adını sildirdi. Ogeday 5-3'lük skorla adaylıktan adını sildirmeyi başardı. Özgür ise finalde yeniden rakibiyle karşı karşıya geldi.

SEDA - BATUHAN DÜELLOSU

Diğer bir eşleşme ise Seda ile Batuhan arasında oldu. Bu turu kaybeden final turunda yeniden yarıştı. Batuhan Karacakaya 5-1'lik skorla bu gece adını sildirmeyi başardı. Batuhan adada kalmaya devam edecek. Seda ise finalde yeniden yarıştı. Böylelikle finalin adı Özgür-Seda düellosu oldu.

FİNAL DÜELLOSU: SEDA - ÖZGÜR KARŞILAŞMASI

Oldukça güçlü iki yarışmacı final düellosunda karşı karşıya geldi. 5-2'lik skorla kazanan Seda Ocak oldu. Seda, adaylıktan adını sildirdi ve adada kalmaya devam etti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Final düellosunda Seda'ya yenilen Özgür Tetik adaya veda eden isim oldu. 5-2'lik skorla elenen isim Özgür oldu.