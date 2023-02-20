Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor devam edecek mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve güçlü yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken yarışma Survivor 2023'e Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilmişti. Yarışmanın izleyicileri Survivor 2023'ün yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor devam edecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 17:51
Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor devam edecek mi?
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilirken yarışma programlarınada ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Survivor 2023'ün yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 BUGÜN VAR MI?

Survivor 2023 sezonunun devam edip etmemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. TV8 kanalı tarafından yayınlanan 20 Şubat Pazartesi yayın akışında maalesef Survivor 2023 bulunmuyor. Yarışmanın ne zaman başlayacağı şuan bilinmiyor.


survivor Survivor 2023 acun ılıcalı

İlgili Haberler

Survivor'da kim elendi? Survivor 2023'e kim veda etti? 1 Şubat 2023 Survivor'da kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2023'e kim veda etti? 1 Şubat 2023 Survivor'da kim gitti?
Survivor'da bir ayrılık daha: Ünlü şarkıcı da ada şartlarına dayanamadı...

Survivor'da bir ayrılık daha: Ünlü şarkıcı da ada şartlarına dayanamadı...
Survivor Ertuğ kimdir?

Survivor Ertuğ kimdir?

En Çok Okunan Haberler