Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor devam edecek mi?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 17:51

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 17:51

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilirken yarışma programlarınada ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Survivor 2023'ün yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 BUGÜN VAR MI?

Survivor 2023 sezonunun devam edip etmemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. TV8 kanalı tarafından yayınlanan 20 Şubat Pazartesi yayın akışında maalesef Survivor 2023 bulunmuyor. Yarışmanın ne zaman başlayacağı şuan bilinmiyor.