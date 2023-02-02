Survivor'da kim elendi? Survivor 2023'e kim veda etti? 1 Şubat 2023 Survivor'da kim gitti?

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:18

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:18

TV 8'de ekrana gelen Survivor 2023'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2023'e veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2023'te yarışmacılar bu sezon yalnızca güç anlamında değil, akıl oyunları konseptiyle de rakiplerine karşı mücadele ediyor. Ancak zorlu şartlarda ada koşullarına dayanamayan yarışmacılar bir bir adadan ayrılmaya devam ediyor.

Son olarak Acun IIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıklamıştı.

SURVİVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Aziz, ikinci eleme adayı Gizem Avcı, Survivor üçüncü ve dördüncü adayı ise Senem ve Tunga oldu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te eleme konseyi öncesinde iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da heyecan verici bir eleme gecesi yaşandı. Dört adayın yer aldığı eleme potasındna bir kişi yarışmaya veda etti. Adaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2023'te adaya veda edne kişi Gizem Avcı oldu.















