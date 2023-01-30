Survivor'da bir ayrılık daha: Ünlü şarkıcı da ada şartlarına dayanamadı...
Survivor 2023'te ünlüler takımında 'yaprak dökümü' sürüyor. Ada şartlarına dayanamayan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in yarışmayı bırakmasının ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldı. Ayrılığı konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, "Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek'' sözlerini kullandı.
Survivor 2023'te yarışmacılar bu sezon yalnızca güç anlamında değil, akıl oyunları konseptiyle de rakiplerine karşı mücadele ediyor. Ancak zorlu şartlarda ada koşullarına dayanamayan yarışmacılar bir bir adadan ayrılmaya devam ediyor.
YUSUF GÜNEY DE AYRILDI
Son olarak Acun IIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek'' sözlerini kullandı.
BERDAN MARDİNİ, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI
Geçen hafta Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklanmıştı.
Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.
SEÇKİN PİRİLER DE ADA ŞARTLARINA DAYANAMADI
Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.
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