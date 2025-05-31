Survivor AllStar 2025 sezonunda hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da 30 Mayıs'ta eleme adayı kim oldu? Survivor'da eleme adayları kim?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

27 Mayıs'ta gerçekleşen ve Aycan ile Sema'nın son düelloya kaldığı elemede adaya Sema veda etti.

30 MAYIS'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Adem tarafından Sevgi olarak belirlenmişti.

29 Mayıs'ta gerçekleşen mücadelenin birincisi olan Batuhan ikinci eleme adayını Aycan olarak seçti.

30 Mayıs'ta birinci Adem oldu. Adem 3. eleme adayını 31 Mayıs'ta yayımlanacak bölümde açıklayacak. Böylece haftanın 3. ve 4. eleme adayları cumartesi günü belli olacak.



