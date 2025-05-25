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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

25.05.2025 00:25:00
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Haber Merkezi
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Adım adım finale yaklaşılan Survivor’da, tansiyon giderek yükseliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz bölümde Dilşah’ın vedası duygusal anlara sahne olurken, yeni bölümde takımlar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?


SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da birinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. 


SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Aycan Yanaç oldu.

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