TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz bölümde Dilşah’ın vedası duygusal anlara sahne olurken, yeni bölümde takımlar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?





SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da birinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.





SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Aycan Yanaç oldu.