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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Haziran'da kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Haziran'da kim kazandı?

3.06.2025 00:33:00
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Haber Merkezi
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Haziran'da kim kazandı?

Survivor'da haftanın eleme adayları araştırılıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Haziran'da kim kazandı?

Survivor AllStar 2025 sezonunda hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Haziran'da kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta adaya veda eden isim Aycan oldu. 2 Haziran'da ise Hikmet yarışmadan kendi isteği ile ayrıldı.

2 HAZİRAN'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan oldu. Batuhan, ilk eleme adayı olarak Meryem'in, ikinci eleme adayı olarak Adem'in ismini verdi. 2 kez dokunulmazlığın sahibi olan Batuhan, bu hafta adada kalmayı garantilemiş oldu.


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