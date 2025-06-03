Survivor AllStar 2025 sezonunda hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Haziran'da kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta adaya veda eden isim Aycan oldu. 2 Haziran'da ise Hikmet yarışmadan kendi isteği ile ayrıldı.

2 HAZİRAN'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan oldu. Batuhan, ilk eleme adayı olarak Meryem'in, ikinci eleme adayı olarak Adem'in ismini verdi. 2 kez dokunulmazlığın sahibi olan Batuhan, bu hafta adada kalmayı garantilemiş oldu.



