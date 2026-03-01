Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler’de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi takım ve kırmızı takım, yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 28 Şubat'ta Survivor'da kim kazandı?

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 28 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın eleme adayları oldu. Bu hafta potaya dahil olan isimler Seren Ay, Eda, Büşra ve Seda oldu.

Seda ve Beyza düelloda yarışacak isimler oldu.