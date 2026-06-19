Survivor'da büyük finale kısa bir zaman kaldı. Şampiyonluk hedefine yaklaşmak isteyen yarışmacılar parkularda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Peki, Survivor'da finalistler kim oldu? Survivor'da finale kalan 2 isim...

SURVIVOR SON FİNALİST KİM OLDU?

Survivor'da finalist olarak belirlenen yarışmacılar Nobre ve Nagehan oldu.

Nobre yapılan yarışmanın ardından final biletini alan ilk isim olurken Nagehan ve Ramazan mücadelesinde de kazanan isim Nagehan oldu.

ŞAMPİYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor şampiyonu 29 Haziran Cuma akşamı canlı yayın ile TV8 ekranlarında yayımlanacak.