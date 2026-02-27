Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

27.02.2026 00:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’ın son bölümünde yarışmacılar iletişim oyunu için mücadele etti; kazanan takım ise sevdiklerinden gelen mektupları okuma fırsatı yakaladı. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da kırmızı ve mavi takım, iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Ada hayatı süren yarışmacılar için büyük önem taşıyan bu mücadelede kazanan takım, sevdiklerinden gelen mektupları okuma hakkı elde edecek. Heyecan dolu oyunun ardından hangi takımın ödülü kazandığı ise merak konusu oldu. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

Image

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da iletişim oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Ödülün sahibi olarak kırmızı takım, sevdikleriyle hasret giderme fırsatı yakaladı

İlgili Konular: #survivor #survivor ödül oyunu #Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026