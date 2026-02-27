Survivor’da kırmızı ve mavi takım, iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Ada hayatı süren yarışmacılar için büyük önem taşıyan bu mücadelede kazanan takım, sevdiklerinden gelen mektupları okuma hakkı elde edecek. Heyecan dolu oyunun ardından hangi takımın ödülü kazandığı ise merak konusu oldu. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da iletişim oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Ödülün sahibi olarak kırmızı takım, sevdikleriyle hasret giderme fırsatı yakaladı