Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler’de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi, sarı ve kırmızı takımlar, yeni bölümde ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Ödül oyununu kaybeden takım soğan doğrama cezasıyla karşı karşıya kalırken, kazanan takım ise ödülün keyfini çıkardı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Ocak Pazartesi günü Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’un 26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde oynanan ödül oyununu sarı takım kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödül oyununu kazanan sarı takıma sosisli sandviç verildi.

SURVİVOR’DA CEZA NE OLDU?

Survivor’da ödül oyununu kaybeden mavi takım soğan doğrama cezasını alırken, Kırmızı takım final oyununu kazanarak cezadan kurtuldu ancak ödülün sahibi olamadı.