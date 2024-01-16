Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:59

TV8 ile Survivor 2024 All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

15 Ocak 2024 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı.

Kritik oyunda kıyasıya mücadele sonrasında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde kırmızı takım arasında yapılan oylamada 7 oy alan Berna eleme adayı oldu.