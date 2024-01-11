Survivor Turabi kimdir? Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli? Turabi kaç kez şampiyon oldu?
Survivor All Star'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmadaki performansıyla adından sıklıkla söz ettiren Turabi'nin hayatı merak edildi. Peki, Survivor Turabi kimdir? Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli? Turabi kaç kez şampiyon oldu?
İlk olarak 2014 yılında Survivor'a katılan Turabi'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor Turabi kimdir? Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli? Turabi kaç kez şampiyon oldu?
TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?
Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem muay thai hem de karma dövüş sanatları ile ilgilendi.
2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katıldı ve şampiyon oldu. Aynı sene şampiyon olarak yarışmanın 34. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds 2'ye katıldı, yarışmanın 10. bölümünde diskalifiye oldu. 2022'de aynı yarışmanın 38. sezonu olan The Challenge: Ride or Dies'a katıldı, yarışmadan elenen 5. isim oldu
TURABİ'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER NELER?
Diziler
2016 Kertenkele/Kertenkele: Yeniden Doğuş
Filmler
2014 Sabit Kanca 2
2017 Ketenpere
2021 Avcı: İlk Kehanet
Yarışma
2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye
2014 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
2015 Survivor All Star
2018 Survivor 2018
2019 The Challenge: War of the Worlds
2019 The Challenge: War of the Worlds 2
2022 The Challenge: Ride or Dies
2024 Survivor 2024: All Star
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