TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 12 Şubat akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dengeler değişti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat 2026 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmaz oyununda kazanan mavi takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak ada konseyi sonrası haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor 2026'da şu ana kadar eleme potasına giren ilk yarışmacı Seda oldu. Yeni eleme adayının eklenmesiyle potadaki isim sayısı artacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Son eleme düellosunda rakiplerine karşı kaybeden Doğuş, Survivor'a veda eden son yarışmacı olarak adaya veda etmişti.

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Nagihan Karadere ve Seren Ay arasında yaşanan fiziksel temaslı tartışmanın ardından Nagihan için kritik bir konsey düzenleniyor.