Survivor finali nerede, ne zaman, saat kaçta? Survivor finale kimler kaldı?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:26

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:26

İlk finalist Batuhan olurken, adını finale yazdıran ikinci isim Nefise oldu. Büyük finale sayılı saatler kala, Survivor finali ne zaman, saat kaçta, nerede? Survivor All Star'da finale kimler kaldı?

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?

Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.

Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

SURVİVOR BİLETLERİ NE KADAR?

Survivor finali için bilet fiyatları belli oldu.

tribün A bilet fiyatı 350 TL,

tribün B bilet fiyatı ise 250 TL olarak satışa çıktı.

SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?

Seda

Ogeday

Nefise

Atakan

Batuhan

SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

Survivor All Star şampiyonu SMS oylaması sonucunda belli olacak.