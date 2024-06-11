Survivor All Star'da ilk finalist kim oldu? Survivor'da yarı finale kalacak ilk isim...

Survivor 2024 All Star'da İstanbul'a gitmeyi garantileyen ilk isim belli oldu. Peki, Survivor All Star'da ilk finalist kim oldu? Survivor'da yarı finale kalacak ilk isim...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:28
Survivor All Star'da ilk finalist kim oldu? Survivor'da yarı finale kalacak ilk isim...
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star finaline geri sayım başladı. Yaklaşık 30 yarışmacının katılımı ile başlayan yarışmada geride kalan isimler finalde yer almak için ter döküyor. Bugün İstanbul'da gerçekleşecek yarı finale katılmayı garantileyen ilk isim belli olacak. Peki, Survivor All Star'da ilk finalist kim oldu? İşte, Survivor'da yarı finale kalacak ilk isim...

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİM GİDECEK?

Survivor All Star'da kıyasıya rekabetin ardından sona Batuhan ve Atakan kaldı. 2-2'lik skordan 1-1'lik skora düşen oyunda kazanan isim Batuhan oldu.


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