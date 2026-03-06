Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da bu hafta erkek yarışmacılardan birisi adaya veda edecek. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına giren iki isim kesinleşti. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 5 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da kritik öneme sahip iletişim oyununda iki takım da kıran kırana mücadele etti. Ünlüler ve Gönüllüler, sevdiklerinden gelecek sesli mesajı duyabilmek için parkurda ter döktü.

Nefes kesen oyunu kırmızı takım 12-8'lik skorla kazanmayı başardı. Daha önceki iletişim ödülünü de kaybeden mavi takım büyük üzüntü yaşadı.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Onur Alp

Engincan

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.