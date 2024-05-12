Survivor kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da kim gitti?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:47

Güncelleme: 12.05.2024 - 22:47

Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. 11 Mayıs'ta oynanan haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. ve 4. eleme adayları belli olurken bugün eleme düellosu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Mayıs Survivor adaya kim veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Survivor eleme düellosunda Yunus Emre Sercan ile karşılaşırken Atakan ise Aleyna ile mücadele edecek.

İlk eleme adayı: Sercan

İkinci eleme adayı: Yunus Emre

Üçüncü eleme adayı: Avatar Atakan

Dördüncü eleme adayı: Aleyna Kalaycıoğlu