Survivor'da dengeler değişiyor: Takım kaptanları yeni takımları oluşturacak... Kaptanlar kim oldu?

Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Git gide sayıların azalmasının ardından bu hafta takım değişikliği gündeme geldi. İşte yeni takımlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 20:35
Survivor'da dengeler değişiyor: Takım kaptanları yeni takımları oluşturacak... Kaptanlar kim oldu?
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Survivor All Star'da dün bir erkek yarışmacının elenmesinin ardından 12 kişi kalan yarışmacılar finale gün saymaya başladı. All Star'da yarışmacılar her geçen gün azalması sonucunda final etapları şekillenmeye başlıyor. 

Bugün Survivor'da oynanan oyunlarla iki adet kaptan belirlenecek. Bu kaptanların ise büyük bir avantajı olacak. Kırmızı ve Mavi takımın kaptanı olacak isimler final isimleri belli olana kadar kendi takımlarını seçerek eleme gününe kadar bu takımla yarışabilecek. 

Dün Mavi Takım yarışmacılarından Furkan final etabında Yunus Emre'ye yenilerek adaya veda etmişti. Bunun sonucunda Mavi Takım'da 3 kadın, 3 erkek yarışmacı; Kırmızı Takım'da ise 4 erkek, 3 kadın yarışmacı kaldı. 

Yarışmacılar ilerleyen haftalarda her hafta farklı bir takım ile yarışmış olacak.

Kaptanlar bugün oynanacak oyunların ardından belli olacak.


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