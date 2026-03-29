Bu akşam Survivor 2026'da ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları rakiplerini alt edebilmek için yine kıyasıya bir mücadele gösterdi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Mart Pazar Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Mart akşamı oynanan ödül oyununda takımlar, haftanın en önemli ödülü için parkura çıktı. İnanılmaz bir hız ve denge gerektiren parkurda kazanan Mavi Takım oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Düelloya çıkan Sude ve Nisanur arasından kaybeden Nisanur oldu.

Kader konseyinde eleme olup olmayacağı belli olacak.