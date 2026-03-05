Survivor ödül-ceza oyunu kim kazandı? 4 Mart 2026 Survivor eleme potasında kimler var?

Survivor’da heyecan ödül oyunu ile devam etti. Son bölümde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış, Engincan ise eleme potasına giren isim olmuştu. Yeni bölümde ise takımlar, ödül oyununu kazanmak için bir kez daha karşı karşıya geldi. Peki, Survivor ödül-ceza oyunu kim kazandı? 4 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ÖDÜL-CEZA OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya geçen mücadelede kırmızı takım, rakibini 12-10 mağlup ederek ödülün sahibi oldu. Oyunu kaybeden mavi takım ise gecenin sonunda ceza ile karşı karşıya kaldı.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Onur Alp

Engincan

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.