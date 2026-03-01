Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 23:36:00
Survivor'da elenen isim açıklanıyor. Ödül oyunu ve eleme düellosuna ilişkin araştırmalar 1 Mart Pazar akşamı itibarıyla artış gösteriyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart 2026 Şubat Survivor kim elendi?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de 1 Mart tarihli bölüm sonrası hangi takımın ödül oyununu kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart 2026 Şubat Survivor kim elendi? 

SURVİVOR 1 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Elenen isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın son eleme adayları Seren Ay ve Büşra olmuştu. Beyza ve Seren Ay seyirciler tarafından koruma altına alınan yarışmacılar oldu. Bu sonuca göre Seda ve Büşra eleme düellosu finalinde karşı karşıya gelecek.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen haftalarda elenen isim Eren olmuştu.

İlgili Konular: #survivor #survivor eleme adayları